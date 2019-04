Operação cumpre mandados contra sonegação fiscal

Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e também de prisão.

Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizam na manhã desta terça-feira (16), uma operação que investiga crimes contra a ordem tributária em Fortaleza, Juazeiro do Norte e outras cidades do Ceará.





Segundo informações, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e dez de prisão.





A ação conta com o apoio das polícias Civil e Militar. Até o momento, não há mais detalhes sobre a operação.





(Cnews)