Operação da Polícia Civil resulta na detenção de 202 foragidos da Justiça no Ceará

Foram cumpridos mandados de prisão preventivos, temporários e por sentença condenatória, além de mandados de busca e apreensão.



A Polícia Civil capturou 202 foragidos da Justiça no Ceará por meio de uma operação deflagrada nesta quarta-feira (24). Batizada de #PC27, a ação ocorreu de forma simultânea em todas as 27 unidades da federação. Dos 202 capturados no estado do Ceará, 183 são adultos e 19 adolescentes.





O objetivo da operação é deter foragidos da Justiça que cometeram crimes graves como homicídio, estupro, latrocínio, roubo, tráfico de drogas, participação em organização criminosa, entre outros. No Ceará, participaram da ação 400 policiais civis em cem carros de polícia.





Foram cumpridos mandados de prisão preventivos, temporários e por sentença condenatória, além de mandados de busca e apreensão. Foram realizados também flagrantes por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e cárcere privado. O delegado geral da Polícia Civil do Ceará Marcus Rattacaso explicou a importância da operação durante a coletiva de imprensa.





"Essa é uma operação que anualmente é formatada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Desde o ano passado, nós somos o Estado que possui o maior índice no cumprimento de mandatos. Essa ação tem o caráter preventivo bastante eficiente. Nós conseguimos anualmente executar vários mandados de prisão que estavam em demanda reprimida. Essa ação influi diretamente no controle da criminalidade, pois são pessoas que estavam foragidas e continuavam a delinquir", finalizou.





(Diário do Nordeste)