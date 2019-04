Policial do Raio é baleado durante diligência em Cascavel

A composição do soldado estava realizando o patrulhamento no município, quando entrou em uma rua e foi recebida a tiros.

Um policial militar do Comando de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi baleado na perna em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desta quarta-feira (24). O agente estava em diligência quando foi baleado.





De acordo com a Polícia Militar, a composição do soldado estava realizando o patrulhamento no município, quando foi recebida a tiros ao entrar em uma rua. Ele foi atingido na perna.





Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) deslocou o PM para o Instituto Doutor José Frota (IJF). O estado de saúde dele é estável.





(Diário do Nordeste)