Pedreiro arromba casa e mata ex-companheira a facadas

Uma empregada doméstica foi morta a golpes de faca na madrugada desta quinta-feira (11), no município de Novo Oriente, a 397 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, Maria Micaele Teixeira de Oliveira de 28 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo ex-companheiro, identificado como Lino Martins de França Neto.





A polícia apurou com testemunhas que o suspeito conseguiu arrombar a residência da vítima e deu vários golpes de faca em Micaele. Ela não resistiu aos ferimentos no pescoço e peito e morreu no local.





Um vizinho que escutou os gritos da vítima acionou a Polícia. Quando a equipe chegou ao local, a doméstica já estava morta. O suspeito foi encontrado ferido ao lado do corpo da vítima. A polícia investiga se ele tentou tirar a própria vida após assassinar Micaele.





O homem foi socorrido com vida para o hospital de Novo Oriente e transferido para uma Unidade de Saúde de Crateús. Segundo a polícia, ele deve ser ouvindo assim que tiver alta. Micaele deixou dois filhos do primeiro relacionamento. Testemunhas disseram que ela já tinha sido agredida por Lino, chegando a ser levada para o hospital.





