FORTALEZA: Pitbull é baleado por policial na Serrinha; PM alega que legítima defesa, mas dona contesta

PM não estava de serviço e alega que atirou para proteger a família, já que o animal avançava contra eles; dona diz que animal é dócil.

Uma cadela da raça pitbull foi atingida por um disparo de arma de fogo de um policial militar fora de serviço no bairro Passaré, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (24). Em depoimento, ele alegou que atirou para proteger a família, já que o animal avançava contra eles. A dona da cachorra, entretanto, diz que não houve razão para o disparo. O caso foi parar em uma delegacia e será investigado pela Polícia Civil.





Segundo a dona do animal, que preferiu não se identificar, ela chegava em casa de carro e, ao abrir o portão, a cadela saiu. Depois disso, ela disse ter ouvido dois disparos. Ao sair, viu a cachorra ferida e o policial com a arma na mão.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o policial informou que estava passeando com os dois filhos e um cachorro da raça labrador quando viu a pitbull avançar contra sua família e disparou na direção do animal para assustá-lo. Como não surtiu efeito, o PM atirou novamente, desta vez atingindo a cachorra.





O animal foi internado em uma clínica veterinária. Segundo a dona de Kiara, como é chamada a cadela, ela é dócil e nunca machucou ninguém.





O caso foi levado ao 13° Distrito Policial (DP), onde um procedimento por crime ambiental, investigado por portaria, foi instaurado e será transferido ao 16° DP, delegacia da área, que dará continuidade às apurações.





