Polícia captura homem suspeito de matar 'milionário da Mega-Sena' em Campos Sales

Foi preso o homem apontado como autor do crime que vitimou o empresário Miguel Ferreira de Oliveira, conhecido como "milionário da Mega-Sena", assassinado a tiros em Campos Sales em fevereiro do ano passado. Antônio Pedro dos Santos, conhecido como “Pedão”, de 29 anos, estava foragido e foi capturado ao retornar a Campos Sales, onde estava escondido na casa da mãe, nesta segunda-feira (29).

Miguel Ferreira teria ganhado R$ 39 milhões em sorteio da Mega-Sena, em 2011

Segundo o delegado de Campos Sales, Bruno Fonseca, Pedão não tinha antecedentes criminais e é apontado como o executor do crime. Ao perceber a presença dos policiais na residência onde estava escondido, ele tentou fugir, mas foi capturado. A polícia ainda investiga indícios sobre um mandante do crime.





“Em março de 2018 foi representada por mim essa prisão temporária, e deferida. E até então não tínhamos conseguido cumprir esse mandado porque ele estava em Bacabal (Maranhão). Nós entramos em contato com a polícia civil do Maranhão, mas não tivemos o retorno. E agora começamos a receber informações de que ele tinha retornado”, disse o delegado.





O mandado de prisão temporária contra o suspeito tem prazo inicial de 30 dias. Segundo o delegado, por se tratar de crime hediondo.





“Houve uma série de conexões levando ao suspeito como sendo o autor. Ele foi o executor, o que a gente chama de autor imediato”, acrescentou.





Bruno Fonseca afirma, ainda, que há indícios de que exista um mandante do assassinato. As investigações do caso continuam.





Ganhador da Mega-Sena





O empresário milionário estava em um bar na cidade de Campos Sales quando um homem se aproximou dele e disparou vários tiros, na madrugada do dia 4 de fevereiro de 2018. A vítima foi atingida por três tiros, conforme a Polícia Civil. Miguel Ferreira de Oliveira era ganhador de um prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena, em um sorteio realizado no ano de 2011.





