Polícia Civil cumpre em Santa Quitéria mandados de prisão em operação nacional

A Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a operação #PC27, que ocorre simultaneamente em todas as unidades federativas do País. A operação está acontecendo em Santa Quitéria e nos outros 183 municípios do Estado, segundo confirmou o delegado local Ivanildo Alves, ao site A Voz de Santa Quitéria.





Balanço feito pela manhã já registrava 18 capturados, sendo 16 adultos e dois adolescentes. No total, participam da operação 400 policiais civis, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE). A pasta, contudo, não divulgou o número total de ordem de prisões que busca cumprir no Ceará.





A operação #PC27, coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, tem o objetivo de retirar de circulação foragidos da Justiça que cometeram crimes graves como roubo, homicídio, estupro, participação em crime organizado, entre outros. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, após trabalho de investigação.





“Essa ação conjunta de todas as polícias civis gera um efeito imediato na sensação de segurança da população. Além disso, é muito importante que esses criminosos sejam retirados das ruas para que não voltem a delinquir”, afirma o delegado Robson Cândido, diretor da Polícia Civil do DF e atual presidente do CONCPC.

O nome Operação #PC27 é uma referência à união e padronização de todas as Polícias Civis do País.





(A Voz de Sta. Quitéria)