Valdir Loiola reafirma pré-candidatura a prefeito de Forquilha em 2020

Forquilha é uma cidade que respira politica. E logo que se passa um pleito, as lideranças já começam a se movimentar de olho no próximo. Com a aproximação do pleito do ano vindouro, os nomes começam a se definir para sucessão do prefeito Gerlásio.

Em conversa com a imprensa nesta quarta-feira, 24, Valdir Loiola reafirmou sua pré-candidatura a prefeito do município nas eleições do ano quem vem, 2020.

O jovem Inspetor da Polícia Civil tem sangue político, é sobrinho do saudoso Zé Gerardo e primo do atual prefeito Gerlásio Loiola, onde se tornou braço direito na atual Gestão, já tendo sido Secretário de Administração, Governo e Finanças. E já mostrou que é capaz de governar e gosta da política e do povo de Forquilha, reside no município, conhece sua terra e seu povo, sabe que a população precisa continuar no caminho do progresso e desenvolvimento.

Valdir é Contabilista, formado na UVA e também é proprietário do Buffet Baladas.





Sua base política que já vem alcançando grande aceitação entre a Juventude, desportistas, nas comunidades do interior, distritos, bairros e várias lideranças conta também com o apoio do seu sogro, Zé Frota.





Valdir já tem constantemente visitado comunidades e dialogado com lideranças, pavimentando a viabilidade de seu nome.





(Blog do Tidi)