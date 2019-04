POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na tarde de ontem (19), por volta das 15:30h, Policiais militares do moto patrulhamento da Uniseg, realizaram a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto. Em patrulhamento de rotina na Av. Jonh Sanford, a Equipe se deparou com o indivíduo em atitude suspeita, ao abordá-lo, após consultar seu nome via CIOPS, foi verificado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. O indivíduo foi conduzido a unidade prisional.



O preso foi identificado como Antônio Regis do Nascimento Mota, 29 anos, residente e natural de Massapê.

