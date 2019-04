Balanço parcial aponta 22 mortes violentas no Ceará na metade do feriadão

Foram registrados 16 assassinatos, quatro mortes em acidentes e dois afogamentos.



Ao menos, 22 pessoas tiveram morte violenta no Ceará nos dois primeiros dias do feriadão da Semana Santa. Em 48 horas, entre a quinta-feira (18) e a sexta (19), foram registrados no estado 16 homicídios, quatro acidentes fatais e dois casos de afogamento. A maioria dos óbitos ocorreu no Interior.





Em Fortaleza, três assassinatos e achados de cadáveres aconteceram no intervalo entre quinta e sexta-feira. Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, 34 anos, foi morto a tiros, na noite de quinta-feira, na Rua Samaria, no Bom Jardim. O corpo de um travesti, com marcas de violência, foi deixado pelos assassinos dentro de um canal da Avenida J do Conjunto Ceará, também na quinta. E um homem foi executado a tiros, na noite desta Sexta-Feira Santa, na Rua Oliveira Filho, no limite dos bairros Praia do Futuro e Vicente Pinzón, na Zona Leste da Cidade.









Seis pessoas foram mortas em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Em Caucaia, foram registrados quatro homicídios nos bairros Jardim do Amor, Queimadas, Parque Soledade e no Distrito de Capuã. Houve ainda crimes de morte em Maracanaú e Pacajus.





Interior violento





Sete assassinatos foram registrados em 48 horas no interior cearense. No Interior Norte ocorreram quatro casos nos seguintes Municípios: Itapajé, Sobral, Barroquinha e Trairi. No Interior Sul, três homicídios: em Juazeiro do Norte, Banabuiú e Tarrafas.





Entre as vítimas da criminalidade está uma mulher, identificada por Juliana, que foi assassinada a tiros, dentro de um bar, na noite de quinta-feira (18), na cidade de Banabuiú, no Sertão Central (a 194Km de Fortaleza).





Em Sobral, um motorista de aplicativo, identificado por José Tadeu, foi baleado na cabeça na noite de quinta-feira, por volta de 20 horas, no bairro Dom José, e morreu no começo da manhã de ontem, no hospital. A Polícia já prendeu suspeitos do crime.





No Bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, no Sul do estado (a 528Km de Fortaleza), José Lucas Ribeiro, 30 anos, cabeleireiro, foi morto, a tiros, na noite de quinta-feira.





Expedito Alves de Sousa, 43 anos, cabeleireiro, foi assassinado a golpes de faca na localidade Sítio Barra do Urucu, na zona rural do Município de Tarrafas, na região Sul do estado (a 451Km da Capital).





Já em Barroquinha, no litoral Oeste do Ceará (a 380Km de Fortaleza), um homem identificado como José Arteiro Neto Passos, 29 anos, foi assassinado a golpes de faca no Distrito de Bitupitá, por volta das 22h10 de Quinta-Feira Santa.





Houve, ainda, dois assassinatos nos Municípios de Itapajé e Trairi, ambos no Interior Norte.





Acidentes





Quatro pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Ceará no intervalo entre quinta e sexta-feira nos seguintes Municípios: Maracanaú (atropelamento na CE-060, Distrito de Pajuçara), Santana do Acaraú (colisão de carro e moto na CE-178), Brejo Santo (acidente de moto/queda na localidade de Sítio Bezerro) e Catarina (colisão/moto na CE-277).





Uma das vítimas foi a doméstica Maria Aldeíza Pereira, 59 anos, atropelada e morta na tarde de Quinta-Feira Santa nas proximidades da Ceasa, em Maracanaú.





Francisco Cleberson Tiburtino da Silva, 23 anos, faleceu em conseqüência de uma queda de moto no Sítio Bezerro, na zona rual de Brejo Santo.





Um homem identificado apenas por Aristides morreu em acidente de moto na CE-178, em Santana do Acaraú. E outro, identificado apenas por “Didi”, morreu em desastre na CE-272, em Catarina, nos Inhamus.





Afogamentos





O corpo de um rapaz, ainda não identificado, foi resgatado em um açude no Distrito de Aracatiaçu, em Sobral, na tarde da Sexta-Feira da Paixão. O garoto era portador de necessidades especiais e se afogou no reservatório.





Já em Tianguá, o jovem Francisco Teles de Andrade, 22 anos, morreu afogado quando tomava banho na Cachoeira do Pinga, na zona rural.





BALANÇO DO FERIADÃO NO CEARÁ (ENTRE QUINTA E SEXTA-FEIRA)





Homicídios/latrocínios (16)





Mortes em acidentes (4)





Mortes por afogamento (2)





TOTAL = 22 mortos





(Fernando Ribeiro)