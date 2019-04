Bombeiros registram dezenas de queimaduras de águas-vivas em banhistas em Jericoacoara

Foram contabilizadas pelo menos 25 ocorrências nesta sexta-feira (19).



Dezenas de banhistas sofreram queimaduras após entrarem em contato com águas-vivas na praia de Jericoacoara, no litoral oeste do Estado, nesta sexta-feira (19). Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros registraram pelo menos 25 ocorrências.





De acordo com o primeiro-tenente José Guilherme Veras Neto, do Estado-Maior da Operação Semana Santa, a incidência dos acidentes tem relação com o período chuvoso. “Provavelmente o fato se deve ao aumento da população desse animal em decorrência do acúmulo de matéria orgânica no mar nesse período chuvoso", explica.





(Diário do Nordeste)

Foto Marcelino Jr.