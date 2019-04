POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM MOTOCICLETA ROUBADA

Na noite do último domingo (07/04), a Equipe RAIO 05 foi acionada para um roubo de veículo nas proximidades do Colégio Cirão no bairro Alto do Cristo.





Realizando diligências, os militares conseguiram visualizar a dupla suspeita conduzido a motocicleta roubada nas proximidades do conjunto Padre José Linhares.





Ao perceber aproximação policial, a dupla empreendeu fuga abandonando a motocicleta que foi recuperada e apresentada na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190