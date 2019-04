INTERNAUTA DENUNCIA DESCASO DO SAAE DE SOBRAL

Internauta denuncia o descaso do Saae de Sobral.

Veja a reclamação na íntegra:

"Bom dia, gostaria fazer uma reclamação contra o saae, pois paguei ontem quase 400 reais de agua de uns papeis q estava atrasado pois me passarão q so faria a religação na segunda, gente isso é um absurdo pois tem uma criança especial aq e ja faz 10 q estamos sem agua e detalhe o consumo desse mes vei 80 reais, mesmo estando a 10 dias com agua cortada, nem quando tirão a medição normal do mes ñ vem oitenta, gente isso é um absurdo enquanto o saae estiver sob jurisdição dos ferreira gomes nos estamos lascado obrigado!









E ainda paga a religação normal ou seja sem urgência como pode isso gente metendo a mão no bolso de quem ñ tem!"