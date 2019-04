Prefeito Ivo Gomes fecha parceria com associação para a construção de casas de alvenaria no bairro Sumaré

Na manhã da última terça-feira (23/04), o prefeito Ivo Gomes se reuniu com o padre Lucas do Nascimento, dirigente do Centro de Formação Humana Padre Ibiapina (Ceprohpi), para a assinatura do termo de repasse financeiro à Organização da Sociedade Civil que irá executar o Projeto João de Barro.





A ação tem como objetivo a construção de 29 casas de alvenaria no bairro Sumaré, que irão substituir casas de taipa de famílias carentes, de modo a contribuir com a melhoria da qualidade de vida de quem vive em condições precárias de moradia. A previsão é que as obras sejam iniciadas ainda no primeiro semestre de 2019 e concluídas em até 12 meses.





“Estamos iniciando uma experiência que a Prefeitura espera poder fazer em outros lugares da cidade, que é a gente se juntar com a sociedade civil organizada, no caso, a Igreja Católica, e tentar correr para eliminar as casas de taipa de Sobral. Estou com muita fé que vai dar certo substituir 29 casas de taipa por casas de alvenaria, com banheiros e casas ligadas à rede de esgoto para que as pessoas possam viver em segurança, paz e tranquilidade”, afirma Ivo Gomes.





O valor total das obras está orçado em mais de R$ 585 mil, a ser pago em quatro parcelas: R$ 112.657,44 em até cinco dias após a emissão da ordem de serviço; R$ 168.564,33 a ser pago após a construção de 14 unidades habitacionais, previsto para ocorrer em até dois meses depois da emissão da ordem de serviço; R$ 123.173,19 no início da construção das outras 15 casas; e R$ 181.298,83 quando finalizas as obras das 15 unidades, previstas para ocorrer em até quatro meses após a emissão da ordem de serviço.





O projeto tem como agentes financeiros Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), e Ceprohpi. Conta ainda com o apoio das famílias envolvidas, especialmente no que se refere a fase inicial das obras, com a realização de mutirões.