Prefeitura de Sobral convoca aprovados no concurso público para Orientador Educacional

A Prefeitura de Sobral pulicou o edital de convocação dos aprovados no concurso público para provimento efetivo do cargo de Orientador Educacional, com lotação na Secretaria Municipal da Educação de Sobral (Edital nº 04/2018 - Secoge/PMS). A lista de convocados, os exames e documentação necessária para a posse no cargo foi publicada no Diário Oficial do Município nº 533, de 24 de abril de 2019, na página 07.





Os candidatos convocados deverão apresentar, até o dia 24 de maio, documentos originais e cópias, declarações e exames laboratoriais, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão, localizada no 4° andar do Paço Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250, no horário das 08h às 12h e das 13h às 16h.





Após a entrega dos documentos e exames a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão irá proceder aos preparativos para as nomeações dos candidatos convocados que tenham comprovado os requisitos básicos para a investidura.