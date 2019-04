PREFEITURA DE SOBRAL NEGA AMBULÂNCIA PARA PACIENTE REALIZAR TRANSPLANTE DE RINS EM FORTALEZA; VÍDEO

Caos na saúde pública de Sobral!

Cidadão sobralense, que há 6 anos aguardava na fila de espera de transplante renal, quando na noite de ontem (21), recebeu uma ligação de um hospital em Fortaleza, informando que ele teria que se deslocar com urgência para a capital, para a realização do transplante. Familiares do paciente entraram em contato com a prefeitura de Sobral, solicitando uma ambulância para conduzir o paciente, mas infelizmente, o pedido foi negado.





Confira mais detalhes na reportagem de Gegê Romão: