Presa em Mauriti quadrilha interestadual de assaltantes de bancos e carros-fortes

Uma quadrilha interestadual de ladrões de bancos foi desarticulada pela Polícia Militar na cidade de Mauriti, na região Sul do estado (a 507Km de Fortaleza), na tarde desta quarta-feira (3) durante uma perseguição a um carro roubado em Pernambuco, mas que trafegava com placas da Bahia. Segundo as autoridades, o provável alvos dos criminosos era a agência bancária da cidade ou um carro-forte.





A ação aconteceu quando os policiais militares do Destacamento de Mauriti – do Policiamento Ostensivo Geral/POG – se depararam com um veículo ocupado por quatro homens em atitudes suspeitas rondando no Centro da cidade. O automóvel, modelo HB20S, prata, estava com placas da cidade de Abaré (BA). O carro havia sido tomado de assalto de uma empresária na tarde do último dia 28, em Petrolina, no interior de Pernambuco, e as placas originais são daquela cidade.





De acordo com o major PM Lucivando Rodrigues, comandante do policiamento na região (3ª Companhia do 2º BPM, em Brejo Santo), no momento da abordagem os suspeitos decidiram fugir e houve troca de tiros. Na fuga, eles abandonaram o carro roubado em Pernambuco e tentaram tomar outro carro, um Punto, que era guiado por uma mulher. Contudo, foram cercados pela PM e presos.





Roubo evitado





De acordo com o oficial existem suspeitas de que o bando estaria fazendo os primeiros levantamentos para o ataque ao banco da cidade. No entanto, acabou sendo descoberto a tempo de evitar o roubo.





Dos quatro suspeitos detidos, um deles é menor de idade, natural de Juazeiro do Norte. Um dos adultos é da mesma cidade. Trata-se do cearense Ramon Florentino Alves da Silva, 24 anos, dono de uma extensa ficha criminal que inclui 21 registros de prisões por delitos de roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e furto qualificado. Outros dois suspeitos presos são da Bahia e Pernambuco, que mostra que a quadrilha seria interestadual.





Além do carro roubado em Petrolina, a PM apreendeu uma arma de fogo e munições.





(Fernando Ribeiro)