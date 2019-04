Chuva em Fortaleza: Avenida Alberto Craveiro sofre novo alagamento e trânsito acaba interrompido

As fortes chuvas que caem em Fortaleza desde o começo da manhã desta quinta-feira (4), trouxeram mais transtornos para os fortalezenses. Em vários bairros da Capital cearense foram registrados pontos de alagamentos. No entanto, o considerado mais intenso acontece na Avenida Alberto Craveiro, que faz a ligação de bairros da Zona Sul da cidade à BR-116 e às avenidas Raul Barbosa e Senador Carlos Jereissati (do Aeroporto).





O nível da água do no local acabou por impedir o tráfego de veículos. Quem se arriscou a passar acabou ficando no meio do alagamento. Foi o que aconteceu ao motorista de um Jeep, que teve que ser socorrido por populares para não ser arrastado pela correnteza.





O trânsito permanece interrompido no local, apesar da ausência de agentes de trânsito. Uma imensa fila de veículos se formou na pista no sentido Castelão-Aerolândia, inclusive, com muitos coletivos parados e os passageiros sem poder desembarcar devido à forte chuva.





Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) as chuvas em Fortaleza totalizaram nesta manhã 64.2 milímetros.





Interior





Ainda de acordo com a Funceme, foi registrada no Município de Abaiara, na Região Sul do estado (a 508Km de Fortaleza) a chuva mais intensa nas últimas 24, com cerca de 140 milímetros, seguida de Crato, com 130.





No bairro Vila Alta, na cidade do Crato, houve deslizamento de terra, sendo necessária a presença de uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar para evitar acidentes e vítimas. Durante a noite de ontem e madrugada desta quinta, várias áreas da cidade sofreram com alagamentos.