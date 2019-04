SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta solicita a retirada de uma árvore que está obstruindo a passagem de pedestres no Parque Mucambinho.



Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa noite. Estou enviando essas fotos daqui do Parque do Mucambinho, precisamente no bairro da Santa Casa, no final da rua Major Franco, pois está árvore caiu com as fortes chuvas dos últimos dias, um galho dela se rachou e está atrapalhando a ciclovia e onde a árvore se encontra tem um poste bem próximo, tornando ainda mais perigoso









Pedimos que a prefeitura de Sobral tome as providências cabíveis para que não venha acontecer o pior.









Desde agradeço."