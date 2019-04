SOBRAL: EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO SÓ NA MISTER MONEY CRED

Quando se estar precisando de dinheiro, uma parcela da população costuma solicitar empréstimos, utilizando o valor para o pagamento de dívidas, compras, cursos, viajar ou fazer investimentos. Atualmente, há uma ótima alternativa para quem tem um veículo e precisa de um empréstimo pessoal, é a modalidade de Empréstimo Com Garantia de Veículo, onde o cliente pode conseguir até 90% do valor do veículo em crédito.





Mister Money Cred, localizado na Avenida Dom José, 1654 – Centro, Sobral – CE WhatsApp: 88 9.9600-0000.