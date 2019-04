SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR ANA JÚLIA BASTOS

"Ana Júlia Bastos é uma jovem cheia de vida que venceu um câncer na lombar (Sarcoma sinovial) e recentemente seus exames deram um nódulo no pulmão maligno (metastase) ira lutar com todas as suas forças contra o câncer. Filha de Benedita Silvana O Bastos, mora na cidade de Sobral no Ceará. Pedimos sua ajuda através desta vakinha para que Ana Júlia e sua mãe possam se manter em Fortaleza durante o tratamento. Contamos com sua solidariedade para juntos vencermos essa batalha. Deus nos abençoe!"