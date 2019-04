Suspeito de tentar matar ex-companheira com facão é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, capturou o suspeito de desferir um golpe de facão contra a ex-companheira, no mês passado, em Sobral, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). A prisão do homem se deu por força de um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio, que foi cumprido nessa quinta-feira (11), na cidade de Santana do Acaraú, onde o suspeito estava escondido. A ação policial teve apoio da Delegacia Municipal de Santana do Acaraú.





Francisco Leandro Mesquita Mingote (34), sem antecedentes, é investigado por tentar matar a ex-companheira. De acordo com as apurações policiais, o homem não aceitava o término do relacionamento e teria ameaçado a mulher. Ainda conforme as investigações, no mesmo dia em que o suspeito foi intimado para prestar depoimento na delegacia, ele surpreendeu a vítima com um golpe de facão no braço. A vítima estava na companhia do filho de um ano – de outro relacionamento – quando Leandro cometeu o crime.





Após o crime, a mulher foi conduzida para uma unidade de saúde onde recebeu atendimento médico, enquanto o homem fugiu. De imediato, a DDM reuniu todas as provas contra Leandro e solicitou a prisão preventiva do suspeito, por tentativa de feminicídio e pela quebra da medida protetiva, que impedia que o infrator se aproximasse da vítima.





Diante das informações para descobrir o paradeiro do suspeito, os policiais civis da DDM de Sobral se deslocaram para Santana do Acaraú para realizar a prisão dele. Com apoio de policiais da Delegacia de Santana do Acaraú, foi possível localizar o suspeito, que estava em um campo de futebol, na localidade de Tabuleiro do Gato, onde ele foi preso.





O homem foi conduzido para Sobral, onde foi apresentado à autoridade policial para cumprir o mandado judicial. Leandro se encontra preso e vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.





Denúncias





A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) ressalta a importância da denúncia para solucionar casos de mulheres que sofrem abusos físicos ou psicológicos, no âmbito doméstico. As denúncias podem ser repassadas para a sede da DDM, em Sobral, pelo telefone (88) 3677-4282. A unidade especializada fica na Avenida Lúcio Saboia, 358 – Centro de Sobral.





(Polícia Civil CE)