UNINTA inicia inscrições para o Processo Seletivo 2019.2

O Centro Universitário Inta (UNINTA) torna público os editais para o Processo Seletivo 2019.2. O período de inscrições já está aberto e ficará disponível até o dia 26 de maio. São ofertadas 4 modalidades de ingresso: Aproveitamento da nota do ENEM, Vestibular Tradicional, Transferidos e Graduados, com vagas para 29 cursos presenciais. As inscrições devem ser realizadas no site https://uninta.edu.br/site/processos-seletivos/.





Vestibular Tradicional:





O processo é composto por avaliação objetiva, com questões de múltipla escolha. A taxa de inscrição para esta modalidade custa R$ 50,00, o candidato somente terá sua inscrição confirmada após o pagamento da taxa. O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 07 de junho, no site da instituição.





Nota do ENEM:





O processo seletivo consiste na análise da nota obtida pelo candidato no ENEM. A taxa de inscrição custa R$50,00. A divulgação do resultado preliminar estará disponível a partir do dia 03 de junho, no site do UNINTA e o definitivo a partir do dia 07 do mesmo mês.





Transferidos e Graduados:





A seleção consiste em uma análise documental com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. A taxa de inscrição custa R$50,00. A divulgação do resultado do processo seletivo será publicada no site d, a partir do dia 07 de junho.