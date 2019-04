JOVEM DE 22 ANOS MORRE VITIMA DE AFOGAMENTO NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Um jovem morreu vítima de afogamento na localidade conhecida como “Cachoeira do Pinga”, na zona rural de Tianguá. O fato ocorreu no final da tarde desta quinta (18), quando um grupo de amigos tomava banho no local.





A vítima foi identificada como Francisco Teles de Andrade, 22 anos, residente na localidade de Pavão, na zona rural de Frecheirinha. O local é de difícil acesso e uma equipe da Perícia Forense está em deslocamento para as providencias de remoção do corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)