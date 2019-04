UNINTA lança Processo Seletivo Medicina 2019.2

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa a abertura do seu Processo Seletivo 2019.2 para o curso de Medicina. São ofertadas 91 (noventa e uma) vagas e o ingresso será feito exclusivamente através da nota do ENEM. As inscrições estarão disponíveis até o dia 09 de junho, somente na página do UNINTA, na área Processos Seletivos





Os candidatos poderão concorrer utilizando sua melhor nota do ENEM a partir da edição 2017. O processo será realizado em fase única, com a avaliação das notas, onde será considerada a média aritmética simples mais alta. O processo seletivo é 100% online, evitando a necessidade de deslocamento a Sobral/CE por parte dos candidatos de outros estados do Brasil.





O pagamento do boleto no valor de R$800,00 deverá ser efetuado para validar a inscrição. O prazo final para o pagamento é 11 de junho.





A divulgação do resultado definitivo está prevista para o dia 21 de junho. Os aprovados deverão se apresentar no UNINTA para a matrícula no período de 24 a 26 de junho. Mais informações devem ser consultadas no edital do processo.





Medicina UNINTA – Melhor do Brasil





Reconhecimento do MEC, realizado em dezembro de 2018, avaliou o UNINTA com nota máxima em todas as dimensões, sem arredondamento. O feito, verificável no relatório de reconhecimento do MEC, classifica a instituição no topo dos cursos superiores de medicina do Brasil, uma vez que não há nenhum outro curso no país com nota mais alta.