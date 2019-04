UNINTA: Projeto Laços de Família recebe homenagem de Centro de Referência da Mulher

No dia 13 de março, a Assistente Social, Profa. Dra. Claudia Costa, recebeu o certificado de reconhecimento do Centro de Referência da Mulher Ana Soraia Silva Galdino, representando o Projeto Laços de Família do UNINTA. Mérito destaca valiosa parceria durante o ano de 2018 em prol das mulheres sobralenses. A solenidade aconteceu na sede do Centro de Referência, em Sobral.





“Estou muito feliz em fazer parte do projeto Laços de Família e poder representá-lo. Para o projeto foi importante receber este reconhecimento pela atuação do Serviço Social no combate e prevenção à violência contra a mulher no município de Sobral”, destacou a Profa. Dra. Claudia Costa.





O “Laços de Família: Conhecer para Amar”, é um projeto que tem como objetivo procurar soluções extrajudiciais para ações de família, seja por meio de mediação, conciliação ou demais técnicas de composição amistosa de conflitos. O projeto é desenvolvido pelo Centro Universitário Inta (UNINTA) em parceria com a Defensoria Pública do Ceará.