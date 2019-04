Violência sem trégua: em 24 horas, mais cinco pessoas assassinadas no Ceará

Cinco pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará, de acordo com os registros das autoridades da Segurança Pública. Três casos ocorreram na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais dois no Interior do estado.





O primeiro crime foi registrado ainda no começo da madrugada de quarta-feira (17), na localidade de Vila da Barra, no Município de Fortim, no Litoral Leste do estado (a 131Km de Fortaleza), quando um jovem identificado por Cleiton da Penha Ferreira, 21 anos, foi executado sumariamente.





Segundo apurou a Polícia, o jovem foi assassinado por três homens que desembarcaram de uma caminhonete Hilux preta e executaram Cleiton com vários tiros de pistola e de espingarda de calibre 18. Criminosos fugiram sem deixar pistas.





O segundo homicídio ocorreu na tarde de ontem, quando bandidos de facções rivais trocaram tiros na Avenida Central do Conjunto São Miguel, no limite de Fortaleza e Caucaia. Na troca de tiros, um jovem – ainda não identificado – foi atingido por vários disparose morreu na calçada de uma residência enquanto era aguardada a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





No fim da tarde, um homem foi morto, a tiros, na comunidade Pato Selvagem, no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Tratava-se de Vanderli Sousa Silva, 26 anos, fugitivo da Colônia Agrícola Penal do Amanari e apontado como envolvido no assassinato de uma adolescente. Para a Polícia, a suspeita é de uma vingança.





Mais crimes





O quarto homicídio ocorreu na noite passada no quilômetro 35 da BR-116, em Horizonte, quando Gabriel Estevão de Freitas, de 18 anos, foi atingido por vários tiros e morreu no local.





Gabriel Estevão e sua companheira, identificada apenas como Nayana, estavam passando pelo trecho da BR-116 para ir a um outro local da cidade, quando dois homens em uma motocicleta chegaram efetuando disparos contra o casal. O jovem morreu no local. A mulher foi atingida por um disparo na cabeça e socorrida em estado grave para o Instituto Doutor José Frota (IJF).





O quinto assassinato aconteceu na cidade de Quixadá, no Sertão Central (a 154Km de Fortaleza) onde um entregador de pizza foi morto a tiros nas proximidades de uma faculdade. José Amarilo Pontes Castelo Branco, 37 anos, foi atingido por vários tiros disparados à queima-roupa. O crime ocorreu no momento em que o entregar conversava com amigos na calçada de uma residência na Avenida Doutor Antônio Vieira de Magalhães.





Os criminosos fugiram, mas logo depois do crime, policiais civis e militares detiveram um suspeito nas proximidades da rodovia CE-265. Ele portava uma das armas do crime, um revólver de calibre 38. A Polícia prendeu também uma mulher que estava em uma motocicleta que seria o veículo usado pelos assassinos. O terceiro suspeito já foi identificado, mas permanece foragido e sendo procurado. O motivo do crime não foi esclarecido.





(Fernando Ribeiro)