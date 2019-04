Nota de falecimento: Delegado Rodrigues Júnior

A Polícia Civil do Estado do Ceará está de lutoi. Faleceu na manhã desta quinta-feira (18) o delegado Rodrigues Júnior. Ele estava internado há várias semanas em um hospital particular da Capital.





Rodrigues Júnior atuou em diversas delegacias do Estado do Ceará e foi um dos primeiros diretores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ocupou também cargos em nível administrativo da instituição. Seu sepultamento ocorrerá às 16 horas no Cemitério Jardim Metropolitano. O velório acontece na Funerária Ethernuns, na Rua Padre Valdevino 1688, Aldeota.





(Blo do Fernando Ribeiro)