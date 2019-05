Quatro meninas se reúnem para foto depois de vencerem câncer juntas

McKinley, Chloe, Ava e Lauren se conheceram e viraram amigas no hospital enquanto batalhavam contra a doença.





Há três anos, McKinley, Chloe, Ava e Lauren se conheceram enquanto batalhavam contra o câncer em um hospital infantil na Flórida. As quatro rapidamente se tornaram amigas e deram apoio umas às outras durante os estágios mais difíceis do tratamento. Elas se reuniram novamente no hospital Johns Hopkins, dessa vez, para uma foto comemorando as batalhas vencidas.

McKinley, Ava, Chloe e Lauren na foto de comemoração por terem sobrevivido ao câncer (Foto: Cortesia John Hopkins All Children’s Hospital)





Todas as meninas, que tem entre 4 e 5 anos, estão em remissão. McKinley, Ava e Lauren tiveram leucemia linfoblástica aguda e Chloe sofreu com um tipo raro de câncer no pulmão. "Todas elas estavam em tratamento ativo na primeira vez que tiramos a foto", disse a mãe de Ava, Alyssa Luciano, à FOX13. "É incrível ver como chegaram longe".





Já Shawna Glynn, mãe de Lauren, disse que uma das primeiras coisas que fez as meninas se unirem foi o fato de não terem cabelo. “Ela tinha 3 anos e nenhum fio de cabelo, mas todas as amigas no hospital estavam na mesma situação então ela não se sentia estranha”, disse. E Karen Moore, a mãe de McKinley acrescentou: “Foi sempre um alívio ver um rosto familiar e saber que não estávamos sozinhas nessa jornada”.





As mães afirmam que também se tornaram amigas durante o tratamento e que poder compartilhar o que estavam vivendo foi essencial. Entre as meninas, Lauren foi a última a concluir o tratamento e recebeu sua última dose em 10 de setembro de 2018. Todas acreditam que a amizade vai continuar fora do hospital.





