ACUSADO DE MATAR JOVEM A FACADAS EM GUARACIABA É PRESO PELA PM EM IPU E CONFESSA O CRIME

Um homem acusado de haver matado uma jovem de 17 anos na tarde desta sexta (10), em Guaraciaba do Norte, foi preso por volta das 22h00 após um trabalho em conjunto realizado pelos PMs de Guaraciaba do Norte e Ipu.

Acusado: Francisco Marcelo Freitas de Oliveira



A prisão aconteceu no bairro Cafute, no município de Ipu e o acusado foi identificado como FRANCISCO MARCELO FREITAS DE OLIVEIRA, 19 anos. Em um vídeo gravado pelos policiais, o mesmo confessa ter matado a jovem GEISSIANA FARIAS DOS SANTOS, cujo corpo foi encontrado dentro do Ginásio coberto de Guaraciaba com várias perfurações na região do pescoço.





No vídeo, o mesmo afirma ter matado a vítima porque “ela teria trocado ele por um cara rico”. O homicida foi conduzido a Delegacia de Guaraciaba do Norte e apresentado ao Delegado Dr. Ricardo, que realizou a autuação em flagrante por crime de feminicídio.

