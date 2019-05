INTERNAUTA DENUNCIA QUE TEVE ATENDIMENTO MÉDICO NEGADO NO PSF DO CENTRO DE SOBRAL

Internauta denuncia que procurou o posto de saúde no centro de Sobral, mas teve atendimento negado, pelo simples motivo de não saber o nome da agente de saúde do bairro.

Veja a denúncia na íntegra:

"Eu estava com dor de cabeça e tontura e me desloquei até o posto de saúde do centro que fica em frente acerte gráfica. Não fui atendido por que não sabia o nome da agente de saúde. Essa agente de saúde nunca apareceu em minha casa. Tive que ir pra farmácia. Fiquei por vários minutos tentando melhorar. Mas o atendimento foi negado. Procurei a enfermeira e pense numa mulher ignorante.









Alerta para os pacientes que poderão precisar dos serviços daquele posto, leve o nome da agente de saúde ou eles deixam vc lá fora."