Homem é atingido por três tiros na cidade de Santana do Acaraú

Josué Lima do Nascimento (Irmão), 23 anos foi alvejado com três tiros por volta das 21h40min desta sexta-feira (10), no Bairro Gerardo Arcanjo na cidade de Santana do Acaraú. Segundo declaração da PM, ele foi alvejado com um tiro no braço, um no tórax e outro no abdômen, ele foi socorrido pela ambulância e levado às pressas para o hospital Municipal Dr. Jose Arcanjo Neto e em seguida transferido para a Santa Casa de Sobral, onde passou por uma cirurgia de laparotomia (cirurgia que abre o abdômen). Não há informações dos motivos da tentativa de homicídio.





Com informações do portal Tribuna dos Vales