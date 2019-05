Agente penitenciário é baleado em assalto

A vítima foi surpreendida por dois suspeitos em uma moto e reagiu ao assalto, sendo baleado na cabeça e na região do abdômen.





Um agente penitenciário foi baleado com três tiros de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (27) no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Segundo a Polícia, ele teria reagido a um assalto.





Identificado como Eudes de Lima Santos de Araújo, a vítima estava fazendo trabalho de segurança para um empresário, enquanto este depositava R$ 80 mil em um banco na Avenida Washington Soares.





O agente penitenciário foi surpreendido por dois suspeitos em uma moto modelo Bros preta e reagiu ao assalto, sendo baleado na cabeça e na região do abdômen.





Após o crime, os suspeitos fugiram do local com o valor total que o empresário, não identificado, depositaria no banco. Eles também levaram a arma do agente, que foi socorrido em estado grave para o Instituto Dr. José Frota (IJF).





Com informações do DN