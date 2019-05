Governo do Ceará suspende concursos públicos temporariamente

De acordo com o secretário do Planejamento e Gestão, Mauro Filho, a justificativa é de que os gastos com pessoal entre janeiro e abril subira, 9,71% em relação a igual período do ano passado.





O titular da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Mauro Filho, anunciou a suspensão temporária de todos os concursos públicos. A medida afetará as homologações e os chamamentos de concursos anunciados e em andamento em todas as áreas. A decisão foi divulgada nesta tarde durante coletiva sobre o plano de cortes do executivo estadual.





De acordo com o secretário, a justificativa é de que os gastos com pessoal entre janeiro e abril subiram 9,71% em relação a igual período do ano passado. "Foi um aumento de folha muito significativo; o maior aumento do Brasil", afirma Mauro Filho. O secretário pontua que em setembro a medida será reavaliada para saber se surtiu o efeito desejado.





Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em todo o ano de 2018, os custos com pessoal no Ceará cresceram 10,6% em relação a 2017. A variação foi a maior entre os estados brasileiros. O segundo colocado, o Pará, apresentou elevação de 8%.





Nos cálculos do Governo do Estado, o aumento dos gastos com folha de pagamento foi ainda um pouco maior do que registrou o Ipea, chegando a 11,6%. Em valores, a folha de pagamento deixou de custar aos cofres públicos R$9,12 bilhões em 2017 para custar R$10,2 bilhões no ano passado.





A Seplag ainda revelou que os gastos com pessoal representaram 42% de toda a composição de gastos do Poder Executivo em 2018, detendo a maior parcela de recursos originados em todas as fontes.





Protesto





Concomitante ao anúncio das medidas, servidores públicos realizam protesto na porta da sala de coletiva. A reinvindicação é respeito ao servidor e reajsute salarial de 20%.