Aperto financeiro no estado atinge a Segurança Pública com corte de recursos na PM e Polícia Civil

A situação de dificuldade financeira nos cofres do governo do Ceará, que levou o governador Camilo Santana (PT) a anunciar a suspensão de concursos públicos, também atinge a Segurança Pública. Conforme denúncias dos agentes, na Polícia Civil foram cortadas verbas destinadas ao pagamento de diárias de viagens, cotas de combustíveis para as viaturas e houve corte de terceirizados.





Já na Polícia Militar, os custos com combustíveis também chegaram. A recomendação do Comando-Geral da Corporação foi para as viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) reduzam as rondas, alternando o patrulhamento com paradas em pontos-base (PBs), isto é, as viaturas ficam posicionadas nos cruzamento.





As medidas de contenção de gastos, no entanto, não devem atingir as chamadas “forças Especiais” da PM, como os batalhões de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e de Polícia de Choque (BPChoque).





A redução de gastos atinge outros órgãos, como a Secretaria de Administração Penitenciária. Em recente entrevista, o titular da Pasta, Luís Mauro Albuquerque, falou sobre o envio de 20 agentes penitenciários do Ceará ao estado do Amazonas, mas fez questão de ressaltar que todos os gastos com o envio e estadia dos agentes serão custeados pelo governo federal.





(Fernando Ribeiro)