PM reage na hora do assalto e, mesmo esfaqueado, matou um dos bandidos no bairro Damas, em Fortaleza

Um sargento da Reserva Remunerada (RR) da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira (31) e, mesmo ferido, conseguiu sacar sua pistola e atirar contra um dos bandidos, que morreu na hora. O crime ocorreu no bairro Damas, na zona central de Fortaleza.





Segundo testemunhas, o militar (identidade preservada), que mora nas proximidades, saiu de casa para ir busca seu automóvel que estava estacionado nas proximidades. Ao chegar no cruzamento da Avenida João Pessoa com a Rua Barão de Sobral, o militar foi atacado por dois homens armados de faca. Reagiu e foi esfaqueado em um dos braços.





Mesmo ferido, o PM sacou sua pistola e atirou contra os criminosos. Um deles foi atingido por um dos tiros e morreu na esquina. Ao lado do bandido morto ficou a faca que ele usou para golpear o militar.





O sargento foi socorrido por populares e levado para um hospital e de lá deve se apresentar na delegacia de Polícia Civil da área.





O assaltante morto não foi identificado. Já o comparsa dele conseguiu fugir.





Outros crimes





Nas últimas 24 horas, três assassinatos foram registrados no Interior do Ceará. Um deles no Distrito de Araquém, no Município de Coreaú, na Zona Norte do estado (275Km de Fortaleza). Era por volta de 21h40 de ontem, quando um homem identificado por Eronildo, foi morto a tiros por dois bandidos que fugiram do local em uma motocicleta.





Em Sobral, no Distrito de Aracatiaçu (224Km de Fortaleza), um homem identificado somente por Josimar, foi assassinado na noite passada. Segundo apurou a Polícia, os assassinos invadiram a casa da vítima e fuzilada diante da família.





Em Trairi ( 130Km de Fortaleza), um homem foi morto a tiros na noite de ontem. O crime aconteceu no Distrito de Canaã, tendo como vítima, José Flaviano dos Santos Viana, 23.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)