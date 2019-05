Na manhã desta sexta-feira (31), foi registrado um grave acidente envolvendo o VLT e um carro nas proximidades do colégio Luís Felipe, no bairro Campo dos Velhos.





Apesar do forte impacto no sinistro, as vítimas do veículo sofreram lesões leves. Populares ajudaram a retirar as vítimas do veículo.