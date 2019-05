Beth Carvalho morre, aos 72 anos, após quatro meses de internação

Chamada de "madrinha do samba", cantora será eternamente lembrada como uma das maiores representantes da música brasileira.

Beth Carvalho morreu aos 72 anos, nesta terça-feira (30), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao R7 pelo empresário da artista, Afonso Carvalho. Internada desde o dia 8 de janeiro no hospital Pró-Cardíaco, ela não resistiu a um quadro de infecção generalizada.





Em nota, o empresário agradeceu o apoio dos fãs e falou sobre o legado da Madrinha do samba.





— Nossa querida Beth Carvalho partiu hoje, às 17h33, cercada do amor de seus familiares e amigos. Agradecemos todas as manifestações de carinho e solidariedade nesse momento. Beth deixa um legado inestimável para a música popular brasileira e sempre será lembrada por sua luta pela cultura e pelo povo brasileiro. Seu talento nos presenteou com a revelação de inúmeros compositores e artistas que estão aí na estrada do sucesso. Começando com o sucesso arrebatador de Andança, até chegar a Marte com Coisinha do Pai, Beth traçou uma trajetória vitoriosa laureada por vários prêmios, inclusive um Grammy pelo conjunto da obra.





A nota também foi compartilhada nas redes sociais da cantora.





O velório de Beth será realizado nesta quarta-feira (1º), na sede do Botafogo de Futebol e Regatas, no Rio de Janeiro. A cantora era botafoguense de coração.





Após a cerimônia, que começa às 10h, o corpo de Beth será levado em cortejo para o crematório do Caju, na Zona Portuária do Rio.





Beth sofria com problemas de saúde há anos. A compositora se submeteu a uma cirurgia na coluna em agosto de 2012. Mesmo assim, ela continuou sentindo fortes dores devido a uma fissura na base da coluna vertebral.





Em 2018, a saúde fragilizada da cantora não impediu que ela celebrasse 40 anos do histórico disco De Pé no Chão pelo Brasil. Sem conseguir ficar de pé, a sambista cantou deitada em um divã.





A compositora também é mãe da atriz e cantora Luana Carvalho, que deu à luz a pequena Mia, em março do ano passado.





