Candidatos a emprego em Sobral tomam café da manhã em fila

Cerca de mil pessoas amanheceram nesta terça-feira (28) numa fila no Ginásio Poliesportivo de Sobral para se inscreveram à seleção que contratará 120 profissionais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade da da Região Norte do Ceará. Alguns dos postulantes estão no local desde a manhã do dia anterior e muitos fizeram o café da manhã enquanto esperavam a abertura dos portões.





As inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e encerram às 16h desta terça. A segunda pessoa na fila nesta manhã chegou às 11h do dia anterior e não conseguiu ser atendida. "Eu cheguei aqui 11h da manhã de ontem. A gente resolveu passsar a noite. Mandaram a gente ir pra casa, mas como a gente queria a vaga, nós resolvemos ficar", disse Denise Sousa, que busca uma vaga de recepcionista.





A fila é apenas para a entrega de documentos a fim de finalizar a inscrição iniciada pela internet. Os candidatos então farão a seleção concorrendo às vagas para emprego. As contratações serão feitas pelo regime celetista.





De acordo com a organização da seleção, no primeiro dia, cerca de mil pessoas conseguiram realizar a inscrição. As vagas são para diferentes níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior.





José Ronaldo Félix, que busca uma vaga de almoxarifado em farmácia, chegou ao ginásio às 4h da madrugada. "Já está com três anos que estou sem carteira assinada, sem trabalho. Desejo voltar ao mercado. Já trouxe a ficha de inscrição toda preenchida", disse esperançoso.





Durante esta terça-feira, outras fichas serão entregues para os interessados. A seleção das vagas será feita durante o mês de junho e o início de julho.





(Diário do Nordeste)

Foto Mateus Ferreira/SVM