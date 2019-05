COREAÚ-CE: UNIVERSITÁRIOS DENUNCIAM A FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Estudantes universitários do Distrito de Ubaúna denunciam a falta de transporte escolar.

Veja a denúncia na íntegra:

"Eu me chamo James, sou estudante de Jornalismo no UNINTA, mas resido em Ubaúna, um dos distritos de Coreaú que estão sendo afetados por essa situação e tomei a frente de algumas questões referentes a esse assunto tendo em vista a insatisfação e os ânimos alterados por parte dos universitários, bem como o descaso do poder público.









Desde o início desse semestre, nós estamos sofrendo com o dilema do transporte universitário, tudo começou por um jogo político. O ônibus que vinha sendo usado pra transportar os alunos desde o início do mandato da atual gestão era do pai do então Vereador/Presidente da Câmara (Manoel Filho), o ex-vereador Manoel Gonçalo, entre o fim do ano passado e o início de 2019 eles romperam laços, e então os problemas foram se agravando. Na

s duas semanas do início das aulas não havia ônibus, então, depois de muita pressão, o prefeito designou um ônibus escolar (daqueles amarelos) pra fazer o transporte dos alunos. Primeiro, nos incomodou a falta de estrutura do ônibus, havendo dias em que 3 ou mais pessoas dividiam o mesmo banco, que cabiam apenas 2, já de forma desconfortável. Não bastando isso, o ônibus passou a quebrar TODA SEMANA, fazendo com que às vezes muitos alunos fossem obrigados a faltar ou a pedir carona pra ônibus de outros municípios. N

a quarta-feira da semana passada (22/05), o ônibus parou de vez. Desde então os estudantes tem ido até a BR esperar pela boa vontade de alguns motoristas de outros municípios que param pra nos dar carona, o que é além de desconfortável, bastante humilhante, pois alguns dos alunos das outras cidades não simpatizam tanto com essa ideia, o que é compreensível, afinal interfere na rota e no pouco conforto que eles tem."