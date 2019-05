Capacitação gratuita para microempreendedores chega a Sobral. Conheça a Caravana Parceiros em Ação!

O projeto é uma iniciativa desenvolvida pelo Banco Santander em parceria com a Aliança Empreendedora e tem o objetivo de levar conhecimento em gestão para microempreendedores no interior do país.





Do dia 20 a 24 de maio a cidade de Sobral-CE recebe a Caravana Parceiros em Ação. A iniciativa é gratuita e tem o objetivo de levar aos moradores que empreendem nessa região, conhecimentos sobre gestão de negócios em aspectos como: negociação e vendas, gestão financeira, rede de contatos e formação de preço. Os encontros são presenciais e realizados no SESI Sobral, localizado na Av. Dr. Arimatéia Monte e Silva, 1003 – Centro. Serão duas turmas: uma no turno da tarde, das 14h às 17h, e outra no período noturno, das 18h30 às 21h30.





Para participar é muito simples: basta o interessado se inscrever por meio do link: http://bit.do/parceiros-sobral. Para tirar dúvidas ou obter mais informações entre em contato por ligação ou WhatsApp no número (88) 9 9600 4555 ou procure o Agente de Crédito do Prospera Santander Microfinanças. A inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de maio.





Serviço Caravana Parceiros em Ação – Sobral/CE Data: 20 a 24 de maio. Inscrições gratuitas até 18 de maio. Informações: WhatsApp: (88) 9 9600 4555.





E-mail: parceirosemacao@aliancaempreendedora.org.br