Capturado no Ceará último assaltante de banco foragido da caçada policial no Piauí

Após uma semana de busca policial, o saldo é de 9 bandidos mortos e seis presos.







Uma operação conjunta das polícias do Ceará e do Piauí, na divisa dos dois estado, na noite de ontem (6), resultou na prisão de mais bandido mineiro, envolvido no ataque a bancos na cidade de Campo Maior (PI), que resultou numa caçada que já durava uma semana. No último balanço feito pelas autoridades piauienses, nove bandidos morreram em outros seis estão presos.

O assaltante foi capturado ainda na posse de um fuzil, arma usada nos assaltos





Na noite desta segunda-feira foi capturado, Pedro Henrique de Oliveira Moura, que assim como os comparsas de quadrilha, possui vasta ficha criminal e portava documentos falsos com o nome de Silas Teixeira Balbino.





De acordo com a Polícia, o assaltante conseguiu sair do cerco em Campo Maior e tomou de assalto um Fiat Strada levando o proprietário como refém, fugindo em direção a Chaval (CE). Rapidamente, a Polícia piauiense tomou conhecimento do fato e acionou as equipes posicionadas na divisa com o Ceará, o que possibilitou a ação rápida da PM cearense, que o prendeu.





Mesmo após intenso cerco em território piauiense, com vários confrontos, o assaltante ainda portava um fuzil de guerra, pronto a ceifar a vida de quem se colocasse à sua frente. De Chaval (CE), ele foi levado de volta ao Piauí.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)