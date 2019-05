Capturado no interior do Piauí bandido que comandou ataque e morte de PMs em Quixadá

Um dos bandidos mais procurados pelas autoridades policiais cearenses foi preso, nesta terça-feira (28), na cidade de Bom Jesus, no Interior do Piauí (a 476Km de Teresina), e deverá ser trazido para Fortaleza nas próximas horas. Trata-se do homicida e assaltante de bancos e carros-fortes, José Massiano Ribeiro.





Desde junho de 2017, Massiano estava sendo caçado pela Polícia cearense, acusado de ter comandado a morte e seqüestro de policiais militares em Quixadá, no Sertão Central do Ceará (a 154Km de Fortaleza). Por diversas vezes, conseguiu escapar de cercos montados pelas autoridades para a sua captura. Fugiu do Ceará e acabou sendo localizado no Piauí.





Massiano era o chefe de uma quadrilha que, na tarde do dia 30 de junho de 2017 se preparava para atacar um carro-forte na estrada de acesso ao Distrito de Juatama, na zona rural de Quixadá. Os bandidos estavam numa caminhoneta e usavam armas de grosso calibre, como fuzis, escopetas e pistolas.





PMs mortos





Ao tomar conhecimento da presença dos suspeitos nas cercanias de Juatama, policiais militares do Batalhão de Quixadá (9º BPM) se dirigiram ao local e foram recebidos a bala. Na ocasião morreram atingidos por tiros de fuzis os seguintes militares: sargento PM Francisco Guanabara Filho; cabo PM Antônio Joel de Oliveira Filho; e o soldado PM Antônio Lopes Miranda Filho.





Já o sargento PM Campos foi ferido com um tiro de fuzil em uma das pernas, mas sobreviveu. Outros dois militares, o cabo Ribamar e a soldado Michelly, foram seqüestrados numa segunda viatura e, posteriormente, libertados pelos assaltantes na estrada.





Massiano teve vários comparsas presos ou mortos nos últimos dois anos, mas conseguia sempre escapar do cerco policial que se fechava em torno dele. Agora preso no Piauí, deverá ser recambiado para Fortaleza e apresentado à Justiça.





(Fernando Ribeiro)