Repórter sofre tentativa de furto ao vivo durante velório de Gabriel Diniz

A repórter Márcia Dantas, do programa Fofocalizando, tomou um susto nesta terça-feira, 28, durante transmissão ao vivo do velório do cantor Gabriel Diniz, que morreu nessa segunda-feira, 27, em acidente de avião. Na ocasião, a jornalista, que estava em João Pessoa, na Paraíba, para a cobertura do cortejo, foi surpreendida por um homem que tentou tirar o celular do bolso de sua calça.





"Roubaram meu celular, roubaram o meu celular. Ele puxou o meu celular", gritou Márcia assustada.





O suspeito chegou a tentar escapar, mas foi impedido por um rapaz presente no local. No estúdio, os apresentadores do Fofocalizando se mostraram indignados com o ocorrido. "É um safado que não respeita o trabalho dos outros", alegou Lívia Andrade, visivelmente irritada.

Com informações do portal O Povo