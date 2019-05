Casillas sofre infarto e é internado com urgência em Portugal

O goleiro Iker Casillas, do Porto, sofreu um infarto na manhã desta quarta-feira, 1º, na cidade do Porto, em Portugal. Segundo nota divulgada pelo clube, ele foi internado com urgência em um hospital local, passou por exame de cateterismo e não corre risco de vida.

Iker Casillas, do Porto, depois da derrota para o Liverpool na Liga dos Campeões (Armando Franca/AP)





“Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinamento. A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido”, comunicou o Porto.





O veterano de 37 anos não deve voltar a campo pelo Porto nesta temporada. Casillas ajudou a equipe a chegar às quartas de final da Liga dos Campeões e ao segundo lugar no Campeonato Português.





(Veja)