DENÚNCIA DO INTERNAUTA: SOBRAL ABANDONADA!

Internauta denuncia o descaso da prefeitura de Sobral para com os moradores da rua Abdoral Gomes Parente, no bairro Domingos Olímpio.

Veja a denúncia na íntegra:

"Os moradores da Rua Abdoral Gomes Parente no bairro Domingos Olímpio solicitam ao SAAE ou a prefeitura de Sobral para resolver o problema do esgoto que há mais de 3 meses incomodam os moradores com água de esgoto correndo 24 horas por dia na referida Rua. Obs: o SAAE diz que não tem recurso para canalizar o referido vazamento, por sua vez a prefeitura joga a responsabilidade para o SAAE.









Obs pagamos taxa de esgoto sem termos esgoto. Obg moradores da Rua Abdoral Gomes PARENTE."