NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos o falecimento do Frei Nazário (Ademar Oliveira de Souza), primeiro ministro provincial da Província do Ceará e Piauí, ocorrido hoje, dia 21 de maio, por volta das 8h da manhã, no Hospital Dom Walfrido, em Sobral-CE. O corpo será velado a partir das 16h no convento São Francisco. A missa de corpo presente será celebrada amanhã, 22 de maio, às 8h, no Santuário São Francisco e em seguida acontecerá o sepultamento no cemitério São Francisco, em Sobral.





Dai-lhe Senhor o descanso eterno e que a Luz Perpétua o ilumine!