DENÚNCIA: FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO ALTO DA ROLINHA

Internauta denuncia o descaso do Saae de Sobral para com os moradores do bairro Alto da Rolinha.





Veja a denúncia na íntegra:

"Amigo boa noite?



Mais uma vez gostaria de fazer uma denuncia, acredito que isso já passou limites, moro no bairro Alto da Rolinha, como é que já estamos com muito dias sem água, isso passa ser uma tremenda vergonha com nós cidadãos. Acredito que essa água que esteja faltando em alguns bairros, tomara que seja usada por lavar toda sujeira da cidade abandonada de uma péssima gestão e de seus cúmplices que só pensam em si, e esse órgão incompetente chamado SAAE, que se esconde pra não dá informação de nada, safadeza com todo respeito...."