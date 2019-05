Detendo esconde celular no ânus durante revista em cela, mas o telefone tocou

Um detendo de uma cadeia no Sri Lanka teve a brilhante ideia de esconder um aparelho celular no seu orifício anal, durante uma revista rotineira nas celas. Mas ele acabou sendo traído pelo toque do aparelho bem na hora em que os guardas vistoriavam o local.





O detento, de 58 anos, foi levado a um hospital de Colombo, capital do país asiático, onde os médicos tiveram que retirar o aparelho das suas entranhas. “Infelizmente para ele, o

telefone tocou na hora errada”, disse um funcionário da penitenciária, de acordo com a agência AFP.





Após de dois dias no hospital, o sujeito voltou à prisão, onde cumpre pena de 10 anos por roubo.





