Documentário inédito marca centenário do eclipse solar em Sobral e ressalta relevância para o mundo

Quando a luz do sol foi totalmente coberta pela lua, em um eclipse, há um século, Sobral entrava para a história como palco de uma das descobertas mais importantes para a física. Foi lá que um grupo de cientistas desembarcou para comprovar a Teoria da Relatividade Geral, de Albert Einstein. O episódio será recontado, nesta quarta-feira (29), no documentário inédito "O Centenário do Eclipse", exibido pela TV Diário.





Com apresentação de Gleudson Rosa, a produção exibirá depoimentos de cientistas, historiadores, físicos e apaixonados pela ciência. Um dos destaques do documentário é a estética da filmagem, que utiliza efeito de luz "eclipsada" e apresenta os entrevistados como astros em eclipse.





"Esse momento do eclipse marcou a história da ciência e da humanidade. O experimento feito aqui permitiu comprovar a Teoria da Relatividade Geral, então, o entendimento sobre o surgimento do universo, comportamento e as previsões para o fim, foram alteradas", pontua Claudia Linhares, integrante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). A cidade cearense foi escolhida pelos estudiosos por proporcionar a melhor visualização do fenômeno.





Além de entender o passado, o feito também é fundamental para o presente e o futuro. Para se ter noção da relevância no cotidiano, o estudo possibilitou o funcionamento da tecnologia usada em navegadores GPS para smartphones. "É possível calcular a sua posição no tempo graças à equação de Einstein, que mede o exato local. Sem ela, a localização estaria errada. Não imediatamente, mas o acúmulo de erros ao longo do tempo daria, em um ano, imprecisão de algo em torno de 10 quilômetros".





Filmado nas cidades de Sobral e Fortaleza, o documentário é fruto de um detalhado processo de pesquisa e é composto por depoimentos de 11 estudiosos. Da concepção ao produto final, foram exigidos quatro meses de dedicação da equipe de produção.





O coordenador de comercialização do Sistema Verdes Mares, Rafael Rodrigues, ressalta a importância de "conseguir levar de forma ampla para toda a sociedade esse feito, que foi um marco na história do mundo e aconteceu aqui, em Sobral. Esse é o grande papel de um veículo de comunicação: mostrar conteúdo e informação de uma forma plena".





Serviço

Documentário "O Centenário do Eclipse"

Nesta quarta-feira (29), às 22h, na TV Diário.

Duração: 42 minutos





